Футбол опасен для женского мозга: исследования ученых

Ученые из Иешива-университета (США) изучили влияние игры в футбол на женский мозг, а вернее – травм, которые испытывает женщина во время игры головой, и пришли к неутешительным выводам.

Об этом сообщает Naked-science.ru.

Так, согласно результатам исследования, при равном количестве ударов головой, у женщин возникает в 5 раз больше микроструктурных повреждений мозга по сравнению с мужчинами.

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Исследователи применили одну из методик МРТ, которая позволяет максимально подробно анализировать организацию структуры мозга. В центре внимания группы экспертов оказались микроскопические изменения в белом веществе мозга у 98 футболистов-любителей 49 мужчин и 49 женщин.

Каждая из этих людей посвятила футболу не один год своей жизни и неоднократно отбивала мяч головой. Средний возраст участников составил почти 26 лет.

Пока ученые не могут установить причины этого феномена. По мнению исследователей, причиной может быть генетическая предрасположенность, сила мышц шеи, половые гормоны и многие другие факторы.