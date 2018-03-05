Футбол. Определились участники первой и второй шестерок УПЛ и календарь матчей

В воскресенье, 4 марта, были сыграны матчи 22 тура УПЛ. В нем определились команды, которые попали в первую и вторую шестерку по итогам первой части чемпионата.

Главная интрига была в матче "Мариуполя" и "Олимпика". Обе команды в очной встрече должны были определить, кто займет место в первой шестерке, а кто отправится во вторую шестерку. Все в игре решил единственный гол Сергея Болбата на 29 минуте, который принес победу "Мариуполю". Именно эта команда теперь имеет возможность побороться за еврокубки.

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Календарь первой шестерки:

23-й тур (10 марта)

Динамо – Верес

Ворскла – Шахтер

Мариуполь – Заря

24-й тур (17 марта)

Динамо – Ворскла

Шахтер – Мариуполь

Верес – Заря

25-й тур (31 марта)

Ворскла – Верес

Мариуполь – Динамо

Заря – Шахтер

26-й тур (7 апреля)

Динамо – Заря

Ворскла – Мариуполь

Верес – Шахтер

27-й тур (14 апреля)

Мариуполь – Верес

Заря – Ворскла

Шахтер – Динамо

28-й тур (21 апреля)

Заря – Мариуполь

Шахтер – Ворскла

Верес – Динамо

29-й тур (28 апреля)

Ворскла – Динамо

Мариуполь – Шахтер

Заря – Верес

30-й тур (5 мая)

Динамо – Мариуполь

Шахтер – Заря

Верес – Ворскла

31-й тур (13 мая)

Мариуполь – Ворскла

Заря – Динамо

Шахтер – Верес

32-й тур (19 мая)

Динамо – Шахтер

Ворскла – Заря

Верес – Мариуполь

Стоит отметить, что календарь второй шестерки, несмотря на то, что известны все команды, пока не сформирован. Все потому, что матч между "Звездой" и "Александрией" перенесли из-за непогоды. Когда обе команды сыграют свой матч, и станет известно окончательный вид турнирной таблицы, тогда и будет сформирован календарь для этой группы.