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Футбол. Определились участники первой и второй шестерок УПЛ и календарь матчей

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Матч
Матч "Мариуполь" – "Олимпик" / ФК "Мариуполь"

В воскресенье, 4 марта, были сыграны матчи 22 тура УПЛ. В нем определились команды, которые попали в первую и вторую шестерку по итогам первой части чемпионата.

Главная интрига была в матче "Мариуполя" и "Олимпика". Обе команды в очной встрече должны были определить, кто займет место в первой шестерке, а кто отправится во вторую шестерку. Все в игре решил единственный гол Сергея Болбата на 29 минуте, который принес победу "Мариуполю". Именно эта команда теперь имеет возможность побороться за еврокубки.

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Календарь первой шестерки:

23-й тур (10 марта)

Динамо – Верес
Ворскла – Шахтер
Мариуполь – Заря

24-й тур (17 марта)

Динамо – Ворскла
Шахтер – Мариуполь
Верес – Заря

25-й тур (31 марта)

Ворскла – Верес
Мариуполь – Динамо
Заря – Шахтер

26-й тур (7 апреля)

Динамо – Заря
Ворскла – Мариуполь
Верес – Шахтер

27-й тур (14 апреля)

Мариуполь – Верес
Заря – Ворскла
Шахтер – Динамо

28-й тур (21 апреля)

Заря – Мариуполь
Шахтер – Ворскла
Верес – Динамо

29-й тур (28 апреля)

Ворскла – Динамо
Мариуполь – Шахтер
Заря – Верес

30-й тур (5 мая)

Динамо – Мариуполь
Шахтер – Заря
Верес – Ворскла

31-й тур (13 мая)

Мариуполь – Ворскла
Заря – Динамо
Шахтер – Верес

32-й тур (19 мая)

Динамо – Шахтер
Ворскла – Заря
Верес – Мариуполь

Стоит отметить, что календарь второй шестерки, несмотря на то, что известны все команды, пока не сформирован. Все потому, что матч между "Звездой" и "Александрией" перенесли из-за непогоды. Когда обе команды сыграют свой матч, и станет известно окончательный вид турнирной таблицы, тогда и будет сформирован календарь для этой группы.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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