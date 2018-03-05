Футбол. Определились участники первой и второй шестерок УПЛ и календарь матчей
В воскресенье, 4 марта, были сыграны матчи 22 тура УПЛ. В нем определились команды, которые попали в первую и вторую шестерку по итогам первой части чемпионата.
Главная интрига была в матче "Мариуполя" и "Олимпика". Обе команды в очной встрече должны были определить, кто займет место в первой шестерке, а кто отправится во вторую шестерку. Все в игре решил единственный гол Сергея Болбата на 29 минуте, который принес победу "Мариуполю". Именно эта команда теперь имеет возможность побороться за еврокубки.
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Календарь первой шестерки:
23-й тур (10 марта)
Динамо – Верес
Ворскла – Шахтер
Мариуполь – Заря
24-й тур (17 марта)
Динамо – Ворскла
Шахтер – Мариуполь
Верес – Заря
25-й тур (31 марта)
Ворскла – Верес
Мариуполь – Динамо
Заря – Шахтер
26-й тур (7 апреля)
Динамо – Заря
Ворскла – Мариуполь
Верес – Шахтер
27-й тур (14 апреля)
Мариуполь – Верес
Заря – Ворскла
Шахтер – Динамо
28-й тур (21 апреля)
Заря – Мариуполь
Шахтер – Ворскла
Верес – Динамо
29-й тур (28 апреля)
Ворскла – Динамо
Мариуполь – Шахтер
Заря – Верес
30-й тур (5 мая)
Динамо – Мариуполь
Шахтер – Заря
Верес – Ворскла
31-й тур (13 мая)
Мариуполь – Ворскла
Заря – Динамо
Шахтер – Верес
32-й тур (19 мая)
Динамо – Шахтер
Ворскла – Заря
Верес – Мариуполь
Стоит отметить, что календарь второй шестерки, несмотря на то, что известны все команды, пока не сформирован. Все потому, что матч между "Звездой" и "Александрией" перенесли из-за непогоды. Когда обе команды сыграют свой матч, и станет известно окончательный вид турнирной таблицы, тогда и будет сформирован календарь для этой группы.