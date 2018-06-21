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Злой Одессит

Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию

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После ЧМ-2018 футбольную Россию ждет пессимистическое будущее
После ЧМ-2018 футбольную Россию ждет пессимистическое будущее / Фото с открытых источников

Задумывались ли россияне, что ждет их страну после завершения чемпионата мира по футболу? Уверен, что не все, ведь всеобщая эйфория и декалитры льющейся боярки заглушают здравый смысл и притупляют мыслительные процессы. А между тем, об этом уже задумались в ряде рейтинговых агентств, занимающихся аналитикой кредитоспособности стран.

Так, международное рейтинговое агентство Fitch уже рисует пессимистичное будущее футбольной России, которая не только потратила на все это действо рекордные 600 млрд рублей (или даже больше), но и вынуждена будет оплачивать создавшиеся долговые обязательства, а так же поддерживать построенную инфраструктуру.

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Так, по подсчетам агентства содержание стадионов и приданной инфраструктуры будет обходиться ежегодно в 400 млн рублей и если такие города как Москва и Санкт-Петербург еще смогут это себе позволить, то вот настроенное добро в других городах России ляжет тяжким бременем на регионы. Регионы, которые и без того в большинстве своем находятся на грани дефолта.

Как пример приводится "процветающая" Мордовия, у которой дефицит бюджета скачет в пределах 18% - 27%. И, имея дефицитный бюджет, регион должен будет искать еще полмиллиарда для содержания того, что уже вряд ли когда-то будет использовано по назначению.

Собственно, как там говорится: "оле-оле-оле", верно?

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Автор: Злой Одессит
Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости политики Новости России Публикации Деньги
Источник: Злой Одессит
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