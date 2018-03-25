Гандбол: Украина во второй раз проиграла Швейцарии в матче отбора на ЧЕ-2018

Женская сборная Украины по гандболу встречалась со Швейцарией в рамках четвертого тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2018 25 марта. Первая встреча между командами завершилась победой последних со счетом 15:21. В ответном матче также праздновали викторию швейцарки – 22:21.

Поединок в киевском Дворце спорта начался с напора хозяек, который впоследствии превратился в их неоспоримое преимущество. Уже на первых минутах встречи "сине-желтым" удалось выйти вперед со счетом 4:0 после реализации трех семиметровых, зато швейцарки трижды попали в каркас ворот сборной Украины. Можно выделить в составе украинской команды игрока словенского "Крима" Ольгу Передерий, которая в начале противостояния отметилась двумя мячами.

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После этого гости стали приходить в себя и потихоньку сокращать отставание, пока счет не стал 7:7, а затем и вовсе вышли вперед, и уже догоняющими стала Украина. Наиболее опасными в составе Швейцарии в первой половине встречи были 18-летняя Дафни Гаутчи и ветеранка Карин Вайгельт. Однако украинки не стушевались и сумели завершить первую тридцатиминутку вничию 9:9.

Во втором тайме украинки также начали со штурма, и уже на передовых ролях в их составе была Виктория Борщенко, которая выступает за российский "Ростов-Дон". Швейцарки в свою очередь несколько раз прибегали к интересному шагу, когда заменили вратаря на полевого игрока. Что касается счета, то все было отражением первого тайма – сначала украинки вышли вперед 12:9, а уже после этого Швейцария начала их догонять, пока не стало 14:14. А дальше начались качели с переменным преимуществом одной из команд максимум в 1 мяч. В итоге больше желали победы все же гости, которые на последних минутах сумели удержать победный для себя результат – 22:21.

Добавим, что за выход на Чемпионат Европы из первой группы, кроме Украины и Швейцарии, соревнуются еще женские гандбольные сборные Норвегии и Хорватии. Далее проходят по две лучшие команды из каждой группы, а также одна третья команда с лучшими показателями. В другом поединке квартета сборная Норвегии торжествовала над командой Хорватии – 33:27 (13:12).

Сейчас Украина в своей группе занимает четвертое место с двумя очками, однако перед ними с таким же количеством пунктов идут хорватки. Лидирует здесь Норвегия с восемью баллами, а на второй строчке разместились Швейцария – четыре очка. Все команды сыграли по четыре и еще им осталось принять участие в двух играх.