Футбол. УПЛ. 24 тур. Сталь побеждает Черноморец на выезде

В субботу, 17 марта, в Украине стартовал 24 тур УПЛ. Или второй тур, если считать раздел чемпионата на две группы. В каждой из групп есть свои интересные матчи: в первой группе – борьба за бронзу и место в Лиге Европы. Во второй шестерке – пять команд будут бороться за выживание.

17 марта



Черноморец – Сталь 0: 1



Гол: Кузык, 18



24 тур УПЛ открывали команды со дна турнирной таблицы. "Сталь" была двенадцатой с 18 очками, у одесситов на один балл больше. Ты не менее, именно гости лучше смотрелись в этой игре, контролируя ее ход. И именно "Сталь" вышла вперед в этом матче еще в первом тайме. Лучший бомбардир команды Орест Кузык отличился после подачи Юрия Климчука.

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Этот гол так и стал единственным в этом матче, который принес победу "Стали". Команда из Каменска поднимается в турнирной таблице. Теперь в ее активе 21 очко. У "Черноморца" и в дальнейшем 19 баллов.



Олимпик – Звезда



18 марта



Верес – Заря



Александрия – Карпаты



Шахтер – Мариуполь



Динамо – Ворскла