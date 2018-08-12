Футбол "за спасибі", або Хто обіс*ався – гравці чи керівники клубу?

Прем’єр-ліга України ще тільки набирає обертів, а перед полтавською "Ворсклою" вже стоїть питання: бути чи не бути?

Центральний матч 4-го туру "Шахтар" – "Ворскла" завершився розгромом 4:1. Результат не дуже здивував. Полтавчани традиційно невдало грають проти гірників у гостях – це була 14-та поспіль поразка (сумна серія триває аж з 2007 року). У попередньому "бронзовому" сезоні "Ворскла" поступилася чемпіону в усіх чотирьох зустрічах, причому двічі – розгромно 0:3.

Проте варто звернути увагу не на рахунок, а на перебіг подій у поєдинку. Суперники провели два різних тайми. В першому "Шахтар" грав слабко, зате "Ворскла" діяла впевнено, створювала напругу біля воріт суперника і заслужено забила (до речі, цей пропущений м'яч став "ювілейним" – 600-м для донетчан у чемпіонатах України). Але в другій 45-хвилинці гірники буквально змели полтавчан – забили чотири голи і мали ще багато нагод зробити рахунок зовсім непристойним.

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Головний тренер "Ворскли" Василь Сачко по-футбольному прокоментував метаморфози з командою:

В другому таймі сили почали закінчуватися. Пропустили швидкий гол і не встигли перебудувати гру. "Шахтар" увімкнув швидкості, й ми почали припускатися помилок…

Але наставник також натякнув на нефутбольні моменти – буцімто, "перед матчем деякі футболісти вирішили "захворіти".

Яка недуга скосила гравців, Сачко не сказав. Але не секрет, що "Ворскла" вже давно страждає від вірусу фінансової заборгованості. Полтавчани підхопили його ще взимку і хворіють до цього часу. Керівники клубу обіцяли видати дієві пігулки, тобто – гроші, тільки-но команда завоює путівку в єврокубки. Потім – якщо виграє бронзові нагороди. Футболісти завдання виконали, але обіцянки босів так і залишилися цяцянками. Як наслідок, "Ворскла" могла навіть не стартувати в нинішньому чемпіонаті. Гравці висунули ультиматум: або зарплата, або вони не вийдуть на перший матч першості проти "Динамо". Тоді керівництво полтавчан знайшло якісь дієві аргументи, і команда розпочала чемпіонат.

Та, як бачимо після матчу з "Шахтарем", терпіння у футболістів закінчується. І мова не про тих, хто, за словами Сачка, несподівано "захворів". (Тут повний цинізм! Ви, хлопці, або грайте, або розривайте контракти і йдіть до суду вибивати борги.) Мова про тих, хто вийшов на поле. Психологічно важко рубатися із сильнішим і ситим чемпіоном, якщо ти відчуваєш: як би ти не грав, який би результат не здобув – гроші, зароблені кров’ю і потом, можеш і не отримати. Впевнений, що такі думки зараз постійно відвідують "ворсклян". Адже аналогічних прикладів в історії українського футболу було чимало. (Згадайте хоча б "Дніпро" і "Металіст".) А думки такі – це ступор у голові й гирі на ногах. От і маємо вкрай бліду гру і жахливу нестабільність у чинного бронзового призера, учасника єврокубків.

Про розгубленість і навіть певну зневіру гравців сказав після матчу з "Шахтарем" і капітан "Ворскли" Володимир Чеснаков.

Борги перед командою, як були, так і є. Керівництво все обіцяє... Але це – як замкнуте коло. Ми, за великим рахунком, і зробити нічого не можемо, тому що будемо діяти проти себе... Ми не знаємо, як вплинути на ситуацію, що склалася,

– знічено сказав Чеснаков в інтерв’ю Footboom.

Капітан також не став знімати вини з себе і партнерів: "Колись Ракицький сказав: "Ми – обіс*ались". А тепер і у нас так вийшло". Молодець! Чоловічий аналіз гри. Але треба одразу додати: за нинішньої ситуації у "Ворсклі" обіс*ались, в першу чергу, зовсім не футболісти.

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