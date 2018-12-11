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      Футбол за "спасибо", или Кто обос*ался – игроки или руководители клуба?

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      "Ворскла" потерпела сокрушительное поражение от "Шахтера"
      "Ворскла" потерпела сокрушительное поражение от "Шахтера" / ФК Шахтер

      Премьер-лига Украины еще только набирает обороты, а перед полтавской "Ворсклой" уже стоит вопрос: быть или не быть?

      Центральный матч 4-го тура "Шахтер" – "Ворскла" завершился разгромом 4:1. Результат не очень удивил. Полтавчане традиционно неудачно играют против горняков в гостях – это была 14-е подряд поражение (печальная серия продолжается аж с 2007 года). В предыдущем "бронзовом" сезоне "Ворскла" уступила чемпиону во всех четырех встречах, причем дважды – разгромно 0:3.

      Однако стоит обратить внимание не на счет, а на ход событий в поединке. Соперники провели два разных тайма. В первом "Шахтер" играл слабо, зато "Ворскла" действовала уверенно, создавала напряжение у ворот соперника и заслуженно забила (кстати, этот пропущенный мяч стал "юбилейным" – 600-м для дончан в чемпионатах Украины). Но во второй 45-минутке горняки буквально смели полтавчан – забили четыре гола и имели еще много возможностей сделать счет совсем неприличным.

      Смотрите также: Шахтер – Ворскла: видео голов и моментов матча

      Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко по-футбольному прокомментировал метаморфозы с командой:

      Во втором тайме силы начали заканчиваться. Пропустили быстрый гол и не успели перестроить игру. "Шахтер" включил скорости, и мы начали допускать ошибки...

      Но наставник также намекнул на нефутбольные моменты – якобы, "перед матчем некоторые футболисты решили "заболеть".

      Какой недуг скосил игроков, Сачко не сказал. Но не секрет, что "Ворскла" уже давно страдает от вируса финансовой задолженности. Полтавчане подхватили его еще зимой и болеют до сих пор. Руководители клуба обещали выдать действенные таблетки, то есть – деньги, как только команда завоюет путевку в еврокубки. Потом –если выиграет бронзовые награды. Футболисты задачу выполнили, но обещания боссов так и остались обещаниями. Как следствие, "Ворскла" могла даже не стартовать в нынешнем чемпионате. Игроки выдвинули ультиматум: или зарплата, или они не выйдут на первый матч первенства против "Динамо". Тогда руководство полтавчан нашло какие-то действенные аргументы, и команда начала чемпионат.

      Но, как видим после матча с "Шахтером", терпение у футболистов заканчивается. И речь не о тех, кто, по словам Сачко, неожиданно "заболел". (Здесь полный цинизм! Вы, ребята, или играйте, или разрывайте контракты и идите в суд выбивать долги). Речь о тех, кто вышел на поле. Психологически трудно рубиться с сильным и сытым чемпионом, если ты чувствуешь: как бы ты ни играл, какой бы результат ни получил – деньги, заработанные кровью и потом, можешь и не получить. Уверен, что такие мысли сейчас постоянно посещают "ворсклян". Ведь аналогичных примеров в истории украинского футбола было немало. (Вспомните хотя бы "Днепр" и "Металлист"). А мысли такие – это ступор в голове и гири на ногах. Вот и имеем крайне бледную игру и ужасную нестабильность у действующего бронзового призера, участника еврокубков.

      О растерянности и даже определенном унынии игроков сказал после матча с "Шахтером" и капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков.

      Долги перед командой, как были, так и есть. Руководство все обещает... Но это – как замкнутый круг. Мы, по большому счету, и сделать ничего не можем, потому что будем действовать против себя... Мы не знаем, как повлиять на ситуацию,
      – смущенно сказал Чеснаков в интервью Footboom.

      Капитан также не стал снимать вины с себя и партнеров: "Когда-то Ракицкий сказал: "Мы – обос*ались". А теперь и у нас так получилось". Молодец! Мужской анализ игры. Но надо сразу добавить: при нынешней ситуации в "Ворскле" обос*ались, в первую очередь, вовсе не футболисты.

      Читайте также: Футбол и Фемида: когда нет игры, говорят об арбитрах

      Автор: Анатолий Яворский
      Теги: Футбол Спорт Публикации Шахтер Статьи УПЛ ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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