Футболист "Боруссии" Д второй раз довел до слез ребенка издевательскими финтами: видео

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава довел до слез маленького мальчика, не дав ему поиграть с мячом. Это уже второй раз футболист издевается над ребенком.

В 2017 году Кагава встречался с этим же мальчиком и серией финтов заставил его расплакаться. Теперь японец снова позвал мальчика поиграть и снова довел того до истерики.

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Позже Кагава выложил видео в соцсети, где он играет с мальчиком, и назвал его "Синдзи против Цубаси. Реванш."

Отметим, что мальчик на видео – это сын одного из друзей Синдзи Кагавы.

Кагава в чемпионате Германии сезона 2018/19 провел один матч и не отметился результативными действиями. В 2012-2014 годах Синдзи выступал за "Манчестер Юнайтед".

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