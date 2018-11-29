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      Футболист "Динамо" хочет выступать в европейском чемпионате

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      Гонсалес не хочет возвращаться в Украину
      Гонсалес не хочет возвращаться в Украину / korrespondent.net

      Атакующий полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес не хочет выступать за киевский клуб.

      Об этом парагвайский футболист признался в интервью Diario Do Peixe.

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      "Я не хочу возвращаться в Украину. В Европу – да, но только не в Украину. У меня были проблемы с главным тренером, о которых я не могу много говорить", – заявил Дерлис.

      Как известно, летом Гонсалес на правах аренды перешел из "Динамо" в бразильский "Сантос". В новом клубе 24-летний футболист сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и отдал 5 результативных передач.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
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