Футболист "Динамо" хочет выступать в европейском чемпионате
Атакующий полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес не хочет выступать за киевский клуб.
Об этом парагвайский футболист признался в интервью Diario Do Peixe.
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"Я не хочу возвращаться в Украину. В Европу – да, но только не в Украину. У меня были проблемы с главным тренером, о которых я не могу много говорить", – заявил Дерлис.
Как известно, летом Гонсалес на правах аренды перешел из "Динамо" в бразильский "Сантос". В новом клубе 24-летний футболист сыграл 16 матчей, в которых забил один гол и отдал 5 результативных передач.
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Источник: 24 Канал
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