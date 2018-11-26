Футболист "Динамо" и сборной Украины во второй раз стал отцом: фото
В семье 28-летнего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша пополнение.
Жена футболиста Снежана в одном из столичных роддомов родила мальчика, весом 3530 граммов и ростом 53 сантиметра. Отметим, что для новорожденного выбрали оригинальное имя – Дилан.
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У Дениса Гармаша родился второй ребенок
Это второй ребенок в семье Гармаша. У Дениса уже есть трехлетняя дочь Милана, у которой крестные родители экс-одноклубник динамовца Сергей Рыбалка и жена форварда Артема Кравца Анна.
Интересно, что Денис Гармаш играет под 19 номером, потому что родился и женился 19 апреля.
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Источник: 24 Канал
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