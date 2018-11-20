Футболист "Динамо" может перейти в "Шахтер", – СМИ

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили уйдет из киевского клуба, а в его услугах заинтересованы донецкий "Шахтер" и "Аякс".

У футболиста истекает срок действия его контракта с киевлянами в этом месяце, поэтому он может перейти в "Шахтер" на правах свободного агента, сообщает FootballHub.

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За інформацією FootballHub гравець юнацької збірної України Георгій Цитаїшвіл близький до переходу в Шахтар

Контракт із Динамо спливає цього місяця. Також відомо про пропозицію від Аякса... pic.twitter.com/oXkoDNk1K4 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 20 ноября 2018 г.

Вопрос дальнейшего трудоустройства встал перед Цитаишвили накануне собрания в сборной Украины U-20. Георгий прибыл в команду Александра Петракова, однако не стал играть, сославшись на повреждение колена.

"Динамо" уже приняло полузащитника из заявки команды на официальном сайте УПЛ.

Отметим, что в текущем сезоне 18-летний Цитаишвили выступал за команду "Динамо" U-21. Он сыграл за команду 3 матча в Юношеской лиге УЕФА, в которых забил 1 гол.

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