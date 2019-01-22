Футболист "Динамо" отказал клубам из Китая и Мексики

Испанский новичок "Динамо" Фран Соль рассказал, как проходило подписание контракта с киевским клубом. Соль признался, что у него были предложения из Мексики и Китая, однако решил выступать за украинский клуб.

"Были другие клубы, но они делали предложения, не убеждали меня. Потом появился вариант с "Динамо". Я общался с президентом, спортивным директором и тренером, они настаивали, что желают заключить контракт уже зимой. Такое рвение убедило меня, а потом я окончательно отклонил другие варианты. Замечу, что были предложения из Китая и Мексики ", – цитирует Соля испанское издание As.

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Соль признался, что решил остаться в Европе, поскольку иное направление развития карьеры не интересует его.

"Представьте, предложения могут поступить из Мексики или Китая. Но это направление никогда не привлекало мое внимание. Я считаю, что лучше остаться в Европе и найти команду, с которой можно достичь успеха.

Игра в Испании – то, о чем пока думать не стоит. Ведь там клубы сейчас ищут игроков другого типа. Но я вижу свой прогресс. В составе "Виллема" мне удалось забить около 50 мячей, и это в команде-середняке ​​чемпионата. Я получил возможность показать себя в "Динамо" и не собираюсь ее терять", – резюмировал футболист.

Напомним, что 16 января "Динамо" официально объявило о подписании контракта с Франом Солем. По предварительной информации, зарплата 26-летнего испанца в "Динамо" составит один миллион евро в год.