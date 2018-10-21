Футболист "Динамо" отметился мерзким поступком в матче с "Ворсклой": видео
Защитник "Динамо" Тамаш Кадар плюнул в сторону арбитра во время матча УПЛ против "Ворсклы".
Эпизод произошел после предупреждения, выписанного венгру за фол на форварде полтавчан Владиславе Кулаче. На 59-й минуте матча защитник "бело-синих" не на шутку разгневался и выразил свое недовольство решением судьи, плюнув ему в спину.
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На момент плевка судья отвернулся от Кадара и не засек эпизод. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ пока не прокомментировал инцидент.
Напомним, что "Динамо" на выезде минимально победило "Ворсклу" в 12 туре УПЛ. Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков.
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Источник: 24 Канал
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