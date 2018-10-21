Футболист "Динамо" отметился мерзким поступком в матче с "Ворсклой": видео

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар плюнул в сторону арбитра во время матча УПЛ против "Ворсклы".

Эпизод произошел после предупреждения, выписанного венгру за фол на форварде полтавчан Владиславе Кулаче. На 59-й минуте матча защитник "бело-синих" не на шутку разгневался и выразил свое недовольство решением судьи, плюнув ему в спину.

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Кайоде наступив на суперника, а Кадар плюнув в арбітра. Відео моменти з матчів. pic.twitter.com/zkftXs5Ry6 — ПРОФУТБОЛ (@profootballukr) 21 октября 2018 г.

На момент плевка судья отвернулся от Кадара и не засек эпизод. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ пока не прокомментировал инцидент.

Напомним, что "Динамо" на выезде минимально победило "Ворсклу" в 12 туре УПЛ. Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков.

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