Футболист "Динамо" перед отпуском получил неприятный перелом
Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд получил досадную травму в последнем матче года.
Футболист рассказал, что получил перелом в 6-м туре группового этапа Лиги Европы с чешским "Яблонцем".
Читайте также: "Яблонец" минимально победил "Динамо: видео гола
"Хочу сказать огромное спасибо всем, кто написал мне. Я чувствую любовь из Киева, а также из дома. Моя кость сломана. Ожидаем, что на восстановление понадобится 2-3 месяца. Для меня это хорошие новости. Я вернусь еще более сильным", – написал Дуелунд в Instagram.
Напомним, что киевское "Динамо" проиграло "Яблонцу" со счетом 0:1. Однако поражение не помешало столичной команде выиграть группу и выйти в 1/16 финала. Это был последний матч в году, поэтому команда ушла в отпуск.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Топ сенсационных и наиболее громких побед украинских спортсменов в 2018 годусегодня , 14:00
-
Варфоломей призвал Филарета и Макария не выдвигаться на пост главы Единой церквисегодня , 12:41
-
В шаге от отправки людей в космос: космоплан Virgin Galactic VSS Unity совершил знаковый полетсегодня , 11:33
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу8 февраля 2012 , 21:13
Украинка завоевала "золото" юниорского чемпионата мира по плаванию31 августа 2013 , 19:30
Это'о может перейти в "Интер"9 апреля 2014 , 15:55
Сборная Украины: Хачериди и Бойко вернулись, Гармаша готовят на Испанию7 октября 2015 , 14:30