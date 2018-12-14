Футболист "Динамо" перед отпуском получил неприятный перелом

Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуелунд получил досадную травму в последнем матче года.

Футболист рассказал, что получил перелом в 6-м туре группового этапа Лиги Европы с чешским "Яблонцем".

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"Хочу сказать огромное спасибо всем, кто написал мне. Я чувствую любовь из Киева, а также из дома. Моя кость сломана. Ожидаем, что на восстановление понадобится 2-3 месяца. Для меня это хорошие новости. Я вернусь еще более сильным", – написал Дуелунд в Instagram.

Напомним, что киевское "Динамо" проиграло "Яблонцу" со счетом 0:1. Однако поражение не помешало столичной команде выиграть группу и выйти в 1/16 финала. Это был последний матч в году, поэтому команда ушла в отпуск.