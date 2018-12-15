Футболист "Динамо" попал в сборную группового этапа Лиги Европы
Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в сборную группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored.
Цыганков получил среднюю оценку 7,68, он сыграл 5 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
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По этому показателю он уступает лишь форварду "Челси" Каллуму Хадсон-Одой (7,7) и хавбеку "Бетиса" Джованни Ло Чельсо (7,84).
Символическая сборная группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19 // WhoScored
Напомним, что "Динамо" по итогам 6 матчей в Лиге Европы набрало 11 баллов и расположилось на первой строчке в турнирной таблице квартета.
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Источник: 24 Канал
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