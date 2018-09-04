Футболист "Динамо" стал лучшим игроком УПЛ в августе

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич признан лучшим игроком УПЛ в августе.

Всего в голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура", а также футболисты, которые, по мнению нашего экспертного совета, отличались стабильностью на протяжении августовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Евгений Банада (Александрия"), Сергей Гринь ("Арсенал-Киев"), Денис Безбородько ("Десна"), Сергей Литовченко ("Черноморец").

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Вербич набрал 51% голосов болельщиков. Всего в нынешнем сезоне 24-летний Вербич забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Топ-3 по итогам голосования заперли Сергей Литовченко ("Черноморец") и Жуниор Мораес ("Шахтер").

Результаты голосования за лучшего игрока УПЛ в августе

Напомним, что лучшим игроком 7-го тура УПЛ стал футболист "Карпат" Марьян Швед, а лучшим тренером – наставник "Карпат" Жозе Мораиш.

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