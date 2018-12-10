Футболист ФК "Львов" впервые признан лучшим игроком тура УПЛ
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в матчах 18 тура Чемпионата УПЛ.
Награда досталась защитнику "Львова" Владимиру Адамюку, который в матче против "Александрии" (2:1) оформил дубль.
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Адамюк набрал 6 баллов и опередил на 1 команду хавбека "Динамо" Виктора Цыганкова, на счету которого хет-трик в ворота "Черноморца" (4:0).
Интересно, что хет-трик Виктора Цыганкова вывел его на второе место в борьбе бомбардиров украинской Премьер-лиги.
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Источник: 24 Канал
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