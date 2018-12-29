Футболист "Галатасарая" симулировал болезнь и улетел отдыхать на Мальдивы

Защитник "Галатасарая" Сердар Азиз изображал больного и вместо поединка чемпионата Турции улетел в отпуск.

28-летний игрок "желто-красных" пожаловался на боль в желудке и отправился в отпуск раньше остальных футболистов команды, пишет Spor.Haberler.com.

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Он пропустил последний официальный матч своего клуба в 2018 году, в котором "Галатасарай" разобрался с "Сивасспором" – 4:2. А уже через 12 часов в Instagram жены Азиза появилось фото с Мальдивских островов, где Сердар нежится под палящим солнцем.

Главный тренер стамбульцев Фатих Терим уже заявил, что не намерен использовать футболиста сборной Турции в тренировочном процессе после отпуска, и посоветовал Азизу искать новый клуб.

Ранее сообщалось, что "Галатасарай" договорился о трансфере нападающего турецкого "Акхисар Беледиеспор" Евгения Селезнева.

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