Футболист из чемпионата России приблизился к переходу в "Александрию"

Украинский футболист Денис Дедечко уже покинул российский клуб "СКА-Хабаровск" и готовится вернуться в Украину.

Договор с 31-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт российского клуба.

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В ближайшее время хавбек, вероятно, вернется в Украину. Футболист должен пополнить состав "Александрии". В частности, об этом ранее говорил главный тренер команды Владимир Шаран.

Отметим, что Дедечко уже выступал за "Александрию" в сезоне-2015/16, в составе которой провел 5 игр и забил 1 гол во всех турнирах. В составе россиян украинский футболист в текущем сезоне провел 25 матчей и забил 5 голов во всех турнирах.

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