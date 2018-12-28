14:09
28 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев
      Вєсті Кремля
      23:40, 27 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, 27 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Футболист из чемпионата России приблизился к переходу в "Александрию"

      5 Читати новину українською
      Денис Дедечко
      Денис Дедечко / fcska.ru

      Украинский футболист Денис Дедечко уже покинул российский клуб "СКА-Хабаровск" и готовится вернуться в Украину.

      Договор с 31-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт российского клуба.

      Читайте также: "Шахтер" хочет купить центрального защитника "Александрии": названа сумма

      В ближайшее время хавбек, вероятно, вернется в Украину. Футболист должен пополнить состав "Александрии". В частности, об этом ранее говорил главный тренер команды Владимир Шаран.

      Отметим, что Дедечко уже выступал за "Александрию" в сезоне-2015/16, в составе которой провел 5 игр и забил 1 гол во всех турнирах. В составе россиян украинский футболист в текущем сезоне провел 25 матчей и забил 5 голов во всех турнирах.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Трансферы ФК Александрия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые яркие запуски ракет в 2018 году
      сегодня , 14:08 Самые яркие запуски ракет в 2018 году
      Анастасія Можаровська
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      20 декабря , 10:00 Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      167
      Почему важно посещать психолога: советы, которые уберегут здоровье
      сегодня , 13:03 Почему важно посещать психолога: советы, которые уберегут здоровье
      Світлана Попова 58
      Салаты на Новый год 2019: рецепты от шеф-повара, которые можно повторить дома
      сегодня , 12:30 Салаты на Новый год 2019: рецепты от шеф-повара, которые можно повторить дома
      Олена Булан 19093
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Хоккей: "Рейнджерс" Руслана Федотенко второй раз проиграли в Европе
       9 октября 2011 , 18:14
      Теннис: на Internazionali d'Italia Мария Шарапова в двух сетах победила Кристину МакХейл
       15 мая 2012 , 18:31
      Маркевич: В прошлом сезоне "Днепр" удачно играл против "Динамо", хочется сохранить этот настрой
       31 октября 2014 , 20:08
      Милиция задержала генерального директора "Металлиста"
       11 июля 2015 , 16:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук