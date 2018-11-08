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      Футболист "Манчестер Сити" извинился перед "Шахтером" за странное пенальти

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      Рахим Стерлинг
      Рахим Стерлинг

      Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, который заработал скандальный пенальти в ворота "Шахтера", признал после окончания игры, что нарушения правил не было.

      При счете 1:0 форвард упал в штрафной соперника, споткнувшись о газон, после чего арбитр назначил пенальти.

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      Я убежал с мячом. Не знаю, что произошло дальше – оказался на газоне. Не думаю, что там был контакт, упал по своей вине. Я запнулся о газон и проехался по нему, так что приношу свои извинения рефери и "Шахтеру",
      – цитирует Стерлинга Goal.

      Напомним, "Манчестер Сити" разгромил "Шахтер" 6:0. Второй гол в матче был забит с пенальти, которое назначили в эпизоде, где не было нарушения правил.

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      Теги: Футбол Спорт Шахтер Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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