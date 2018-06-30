Футболист открыто заявил, что он гей: Все ко мне относились с добротой и пониманием
Хавбек "Миннесоты Юнайтед" 23-летний Коллин Мартин публично сообщил о своей сексуальной ориентации и сказал, что он гей.
Новостью полузащитник поделился в Twitter.
Он отметил, что 29 июня вся команда "Миннесота Юнайтед" проводит Прайд-вечер.
Читайте также: Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II женится
Это важный для меня. Я первий раз публично объявлю о том, что я открытый гей, который играет в MLS. Моей семье и друзьям, включая партнерами по команде, уже много лет известно, что я гей,
– добавил футболист.
По словам Мартина, все в клубе относились к нему исключительно с добротой и с пониманием.
"Поэтому мне было гораздо легче решиться на публичный каминг-аут", – добавил спортсмен.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии