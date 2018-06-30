06:03
30 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
20°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
  • вторник
    18°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, 29 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Футболист открыто заявил, что он гей: Все ко мне относились с добротой и пониманием

42 Читати новину українською
Коллин Мартин
Коллин Мартин / Фото з соцсетей

Хавбек "Миннесоты Юнайтед" 23-летний Коллин Мартин публично сообщил о своей сексуальной ориентации и сказал, что он гей.

Новостью полузащитник поделился в Twitter.

Он отметил, что 29 июня вся команда "Миннесота Юнайтед" проводит Прайд-вечер.

Читайте также: Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II женится

Это важный для меня. Я первий раз публично объявлю о том, что я открытый гей, который играет в MLS. Моей семье и друзьям, включая партнерами по команде, уже много лет известно, что я гей, 
– добавил футболист.

По словам Мартина, все в клубе относились к нему исключительно с добротой и с пониманием.

"Поэтому мне было гораздо легче решиться на публичный каминг-аут", – добавил спортсмен.

 

Теги: Новости спорта ЛГБТ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России
29 июня, 22:14 Главные новости 29 июня: продолжение истории с пленными и санкции против России
233
США хочет вернуть Россию в G7?
29 июня, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 545
"Мед и деготь": каким является творческое завещание режиссера и путешественника Леонида Кантера
29 июня, 20:01 "Мед и деготь": каким является творческое завещание режиссера и путешественника Леонида Кантера
Катерина Петренко 91
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
29 июня, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 1397
Испания легко победит Россию, — Бартулович
29 июня, 19:01 Испания легко победит Россию, — Бартулович
Іван Вербицький 243
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук