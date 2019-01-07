Футболист получил травму, а машина с врачами еще и проехалась по его ноге: видео

В воскресенье "Триндаде" обыграл "Фламенго" (1:0; обе команды – U-20) в рамках молодежного Кубка Сан-Паулу. Однако матч запомнился курьезным моментом с медицинской бригадой.

Полузащитник молодежки "Триндаде" Бернардо сначала получил повреждение в игровом эпизоде, а затем был добит – но уже случайно.

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Ногу футболиста переехала машина, которая должна была спасти его от боли.

Отметим, что турнир был впервые проведен в 1969 году. Самый частый обладатель Кубка – "Коринтианс". "Мушкетеры" завоевывали трофей 10 раз.

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