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      Футболист получил травму, а машина с врачами еще и проехалась по его ноге: видео

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      Машина с врачами проехалась по ноге футболиста
      Машина с врачами проехалась по ноге футболиста / twitter.com

      В воскресенье "Триндаде" обыграл "Фламенго" (1:0; обе команды – U-20) в рамках молодежного Кубка Сан-Паулу. Однако матч запомнился курьезным моментом с медицинской бригадой.

      Полузащитник молодежки "Триндаде" Бернардо сначала получил повреждение в игровом эпизоде, а затем был добит – но уже случайно.

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      Ногу футболиста переехала машина, которая должна была спасти его от боли.

       

       

      Отметим, что турнир был впервые проведен в 1969 году. Самый частый обладатель Кубка – "Коринтианс". "Мушкетеры" завоевывали трофей 10 раз.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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