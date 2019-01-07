Футболист получил травму, а машина с врачами еще и проехалась по его ноге: видео
В воскресенье "Триндаде" обыграл "Фламенго" (1:0; обе команды – U-20) в рамках молодежного Кубка Сан-Паулу. Однако матч запомнился курьезным моментом с медицинской бригадой.
Полузащитник молодежки "Триндаде" Бернардо сначала получил повреждение в игровом эпизоде, а затем был добит – но уже случайно.
Читайте также: Футболист прекрасным финтом ударил рефери по голове: видео
Ногу футболиста переехала машина, которая должна была спасти его от боли.
Отметим, что турнир был впервые проведен в 1969 году. Самый частый обладатель Кубка – "Коринтианс". "Мушкетеры" завоевывали трофей 10 раз.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость6 февраля 2013 , 09:53
Сириль Депре перешел из команды "КТМ" в "Ямаху"31 мая 2013 , 10:41
Подопечные Реброва проходят в четвертьфинал Кубка. "Динамо" - "Карпаты" - 1:0. ВИДЕО28 октября 2014 , 21:41
Коноплянка не подписал контракт в четверг из-за "Днепра"3 июля 2015 , 12:14