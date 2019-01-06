Футболист прекрасным финтом ударил рефери по голове: видео
Забавный эпизод произошел во втором тайме футбольного матча в Саудовской Аравии. Финт футболиста завершился курьезом.
Один из игроков "Аль-Хилала" догнал мяч за пределами поля и решил продемонстрировать свою технику. Финт вышел прекрасным, если бы мяч не попал в голову помощнику судьи.
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Лайнсмен улыбнулся, поскольку удар получился несильным. Но главный рефери все равно предъявил технарю желтую карточку.
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Источник: 24 Канал
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