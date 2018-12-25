Футболист сборной России подрался с бойцом ММА: видео

Футболист сборной России и "Зенита" Артем Дзюба провел спарринг с тяжеловесом UFC Александром Волковым.

Официальный канал футбольного клуба "Зенит" в YouTube опубликовал видеоролик с спаррингом нападающего команды Артема Дзюбы с тяжеловесом UFC Александром Волковым.

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Стоит отметить, что спарринг бойца и футболиста состоялся в конце ноября.

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