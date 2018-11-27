Футболист сборной Украины отличился благородным поступком: фото

Полузащитник венгерского "Ференцвароша" Иван Петряк поблагодарил за поддержку людям с инвалидностью.

В 15-м туре "Ференцварош" Ивана Петряка, который возглавляет Сергей Ребров, обыграл "Кишварда" Артема Милевского. Иван Петряк вышел в основном составе хозяев и противостоял сразу трем украинцам – Артему Милевскому, Павлу Лукьянчуку и Роману Карасюку.

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Агент футболиста Ивана Петряк рассказал, что после матча украинский хавбек побежал к людям с инвалидностью, которые поддерживали команду на стадионе, и подарил свою футболку с надписью "Я бегаю ради вас".

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