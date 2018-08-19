Футболист сборной Украины отметился в Венгрии

Иван Петряк осваивается в роли бомбардира венгерского гранда и лидера чемпионата – команды "Ференцварош". Полузащитник сборной Украины отметился уже тремя забитыми мячами.

Учитывая, что прошло только пять стартовых туров чемпионата Венгрии – это довольно хороший показатель.

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В пятом туре чемпионата Венгрии Иван Петряк открыл счет уже на второй минуте матча против "Пакша". Арендованный у "Шахтера" вингер на этом не остановился и в середине первого тайма мог удвоить преимущество своей команды, но его удар отразила стойка.



Иван Петряк

Перерд свистком на перерыв "Ференцварош" пропустил гол в ответ, ну а во втором тайме соперники голов не забивали. Ничья 1:1 в итоге, и несмотря на потерю очков команда украинца осталась лидером чемпионата Венгрии.

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