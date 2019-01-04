Футболист сборной Украины переезжает в Испанию

Украинский нападающий Евгений Селезнев уже в ближайшее время может оказаться в новой команде. Игрок сборной Украины должен подписать контракт с "Малагой".

Футболист должен в ближайшее время прилететь в Малагу, чтобы завершить переход в испанский клуб.

Читайте также: Главный тренер "Ризеспора" настаивает на подписании украинца Селезнева

Форвард пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с командой, сообщает Malagahoy.es.

Селезнев переберется в "Малагу" на правах аренды, которая будет рассчитана до 30 июня 2019 года.

Отметим, что 33-летний Селезнев является приоритетным вариантом для "Малаги" в это зимнее трансферное окно. На подписании контракта с Селезневым настаивает главный тренер "анчоусов" Хуан Мунис.

Добавим, что за "Малагу" также выступает Густаво Бланко Лещук, контракт которого принадлежит "Шахтеру". Он в Сегунде забил 6 голов и является лучшим бомбардиром команды. А в клубе "Альбасете", который пока опережает "Малагу" в борьбе за выход в Примеру, играет украинец Роман Зозуля.

В текущем сезоне чемпионата Турции Селезнев сыграл 7 матчей, забил 3 гола. Последний раз он выходил на поле еще в начале ноября.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24