Футболист "Шахтера" бросил вызов Андрею Шевченко: видео
Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко решился сыграть с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко в игру "Удержи мяч в воздухе в два касания".
Соответствующее видео было опубликовано на канале Mykola Vasylkov в YouTube.
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До самого последнего раунда счет был ничейным, но в итоге опыт победил молодость – Шевченко выиграл со счетом 10:9.
Напомним, что сборная Украины 16 ноября сыграет со Словакией в рамках Лиги наций. Начало – в 21:45.
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Источник: 24 Канал
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