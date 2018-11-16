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      Футболист "Шахтера" бросил вызов Андрею Шевченко: видео

      32 Читати новину українською
      Николай Матвиенко бросил вызов Андрею Шевченко
      Николай Матвиенко бросил вызов Андрею Шевченко

      Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко решился сыграть с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко в игру "Удержи мяч в воздухе в два касания".

      Соответствующее видео было опубликовано на канале Mykola Vasylkov в YouTube.

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      До самого последнего раунда счет был ничейным, но в итоге опыт победил молодость – Шевченко выиграл со счетом 10:9.

      Напомним, что сборная Украины 16 ноября сыграет со Словакией в рамках Лиги наций. Начало – в 21:45.

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      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Шахтер Андрей Шевченко
      Источник: 24 Канал
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