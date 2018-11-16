Футболист "Шахтера" бросил вызов Андрею Шевченко: видео

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко решился сыграть с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко в игру "Удержи мяч в воздухе в два касания".

Соответствующее видео было опубликовано на канале Mykola Vasylkov в YouTube.

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До самого последнего раунда счет был ничейным, но в итоге опыт победил молодость – Шевченко выиграл со счетом 10:9.

Напомним, что сборная Украины 16 ноября сыграет со Словакией в рамках Лиги наций. Начало – в 21:45.

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