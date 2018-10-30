Футболист "Шахтера" отметился эффектным дублем в чемпионате Испании: видео
Форвард "Малаги" Густаво Бланко Лещук, права на которого принадлежат "Шахтеру", и что выступает за испанский клуб на правах аренды, забил два гола в матче 11-го тура Сегунды против "Нумансии" (2:0).
На 1-й минуте он открыл счет, а на 47-й забил второй мяч. В обоих голах ему ассистировал Мамаду Коне.
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После 11 туров "Малага" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 25 баллов.
Что касается Бланко Лещука, то в этом сезоне он провел за испанский коллектив 11 матчей, в которых сумел отличиться 6 забитыми голами и 1 результативной передачей.
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Источник: 24 Канал
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