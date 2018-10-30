Футболист "Шахтера" отметился эффектным дублем в чемпионате Испании: видео

Форвард "Малаги" Густаво Бланко Лещук, права на которого принадлежат "Шахтеру", и что выступает за испанский клуб на правах аренды, забил два гола в матче 11-го тура Сегунды против "Нумансии" (2:0).

На 1-й минуте он открыл счет, а на 47-й забил второй мяч. В обоих голах ему ассистировал Мамаду Коне.

Читайте также: Тайсон может сыграть против "Динамо": игрок провел первую тренировку в общей группе

После 11 туров "Малага" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе 25 баллов.

Что касается Бланко Лещука, то в этом сезоне он провел за испанский коллектив 11 матчей, в которых сумел отличиться 6 забитыми голами и 1 результативной передачей.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24