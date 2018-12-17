Футболист "Шахтера" получил вызов в сборную Бразилии
Полузащитник донецкого" Шахтера " Маркиньос Сиприано получил вызов в сборную Бразилии U20.
Футболист попал в заявку "селесао" на чемпионат Южной Америки, сообщает сайт "Шахтера".
Читайте также: Капитан "Шахтера" рассказал, почему не может вернуться в Бразилию
Турнир стартует в январе 2019 года в Чили. Бразильцы будут выступать в группе A с хозяевами, а также Колумбией, Венесуэлой и Боливией.
Матчи Бразилии запланированы через день – 19, 21, 23 и 25 января.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Богемная рапсодия" стала самым успешным музыкальным фильмом в истории кинематографасегодня , 15:00
-
Сможет ли митрополит Епифаний решить болезненные вопросы для Православной церкви?сегодня , 14:30
-
Винницкий Спасо-Преображенский собор УПЦ МП перешел к Православной церкви Украины, – СМИсегодня , 13:50
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу8 февраля 2012 , 21:13
Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto325 сентября 2013 , 11:18 1
Президент ФИФА раскритиковал "Барселону" за игнорирование церемонии "Золотого мяча"12 января 2015 , 16:29
Нападающий "Динамо" отдает за медаль Зозуле на помощь воинам АТО в 7 раз больше стартовой цены12 декабря 2015 , 18:13