Футболист "Шахтера" получил вызов в сборную Бразилии

Полузащитник донецкого" Шахтера " Маркиньос Сиприано получил вызов в сборную Бразилии U20.

Футболист попал в заявку "селесао" на чемпионат Южной Америки, сообщает сайт "Шахтера".

Читайте также: Капитан "Шахтера" рассказал, почему не может вернуться в Бразилию

Турнир стартует в январе 2019 года в Чили. Бразильцы будут выступать в группе A с хозяевами, а также Колумбией, Венесуэлой и Боливией.

Матчи Бразилии запланированы через день – 19, 21, 23 и 25 января.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24