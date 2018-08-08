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Футболист "Шахтера" впервые стал отцом

25 Читати новину українською
Максим Малишев
Максим Малишев

У полузащитника донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Максима Малышева радостное событие.

Жена Мила подарила Малышеву сына. Мальчика ростом 56 сантиметров и весом 4 килограмма назвали так же, как и папу, Максимом.

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"Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Целую и очень люблю свою жену", – поделился впечатлениями полузащитник "Шахтера" на сайте "горняков".

Малышев вместе с "Шахтером" готовился к новому сезону, но вынужден снова перенести операцию на травмированном колене. Период реабилитации займет несколько месяцев. Из-за травмы в матче за Суперкубок Украины в 2017 году Малышев пропустил практически весь прошлый сезон.

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Теги: Футбол Шахтер
Источник: 24 Канал
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