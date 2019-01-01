Футболист влетел в сетку ворот вместе с мячом и погнул штангу: видео

Забавный эпизод произошел на десятой минуте матча австралийской А-Лиги между "Сентрал Кост Маринерс" и "Перт Глори". Один из футболистов влетел в ворота и погнул стойку.

Защитник гостей Томислав Мрчела после подачи в штрафную мощно пробил под перекладину и влетел в ворота с такой силой, что погнул левую штангу.

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Самое обидное – гол не засчитали из-за положения вне игры.

Но даже без этого гола "Перт" вколотил за тайм три мяча, а завершил матч разгромом соперника – 4:1.

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