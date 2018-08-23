Футболиста "Динамо" облили пивом после забитого гола: видео
Защитник "Динамо" Никита Бурда попал под гнев фанатов "Аякса" во время празднования гола в ворота амстердамской команды.
После того, как киевляне забили и отпраздновали взятие ворот, защитник оказался близко к трибунам, что позволило фанатам "Аякса" облить его пивом. Эпизод попал под объектив камер.
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Напомним, что первый матч командам пришлось играть в Амстердаме. И результат для "Динамо" оказался не слишком удачным. "Динамо" проиграло с разницей в два гола.
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Источник: 24 Канал
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