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Футболиста "Динамо" облили пивом после забитого гола: видео

49 Читати новину українською
Никиту Бурду облили пивом
Никиту Бурду облили пивом / Dynamomania.com

Защитник "Динамо" Никита Бурда попал под гнев фанатов "Аякса" во время празднования гола в ворота амстердамской команды.

После того, как киевляне забили и отпраздновали взятие ворот, защитник оказался близко к трибунам, что позволило фанатам "Аякса" облить его пивом. Эпизод попал под объектив камер.

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Напомним, что первый матч командам пришлось играть в Амстердаме. И результат для "Динамо" оказался не слишком удачным. "Динамо" проиграло с разницей в два гола.

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Теги: Лига чемпионов Динамо Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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