Футболиста жестко убили в Бразилии: ему отрезали гениталии

В Бразилии нашли мертвым 24-летнего футболиста Даниэля. Его тело обнаружили в лесу с огнестрельной раной. И следами возможных пыток.

По данным Globo Esporte, тело Даниэля обнаружили в лесу вблизи города Курибита – столицы штата Парана. При этом, как сообщили в полиции, у него были отрезаны гениталии.

Читайте также: Умерла Нина Кожух – тренер звезды украинского плавания Яны Клочковой

Полиция также пытается понять, что футболист делал в этом районе. Ведь за местный клуб "Куритиба" игрок выступал до 2017 года. После этого он играл на правах аренды за клуб "Сан-Бенту" из города Сорокаба, штат Сан-Паулу.