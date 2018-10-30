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      Футболиста жестко убили в Бразилии: ему отрезали гениталии

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      Даниэль
      Даниэль / Infografia

      В Бразилии нашли мертвым 24-летнего футболиста Даниэля. Его тело обнаружили в лесу с огнестрельной раной. И следами возможных пыток.

      По данным Globo Esporte, тело Даниэля обнаружили в лесу вблизи города Курибита – столицы штата Парана. При этом, как сообщили в полиции, у него были отрезаны гениталии.

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      Полиция также пытается понять, что футболист делал в этом районе. Ведь за местный клуб "Куритиба" игрок выступал до 2017 года. После этого он играл на правах аренды за клуб "Сан-Бенту" из города Сорокаба, штат Сан-Паулу.

      Теги: Футбол Спорт Криминальные новости Бразилия
      Источник: 24 Канал
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