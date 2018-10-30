Футболиста жестко убили в Бразилии: ему отрезали гениталии
В Бразилии нашли мертвым 24-летнего футболиста Даниэля. Его тело обнаружили в лесу с огнестрельной раной. И следами возможных пыток.
По данным Globo Esporte, тело Даниэля обнаружили в лесу вблизи города Курибита – столицы штата Парана. При этом, как сообщили в полиции, у него были отрезаны гениталии.
Читайте также: Умерла Нина Кожух – тренер звезды украинского плавания Яны Клочковой
Полиция также пытается понять, что футболист делал в этом районе. Ведь за местный клуб "Куритиба" игрок выступал до 2017 года. После этого он играл на правах аренды за клуб "Сан-Бенту" из города Сорокаба, штат Сан-Паулу.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
5 очков и 6 подборов Лищука не помогли "Валенсии" одолеть "Реал"30 марта 2011 , 12:10
Римское дерби молчаливое. "Лацио" - "Рома" - 0:0. ОНЛАЙН. ВИДЕО9 февраля 2014 , 18:23
УЕФА открыл дело в отношении матча "Металлист" - "Легия"27 октября 2014 , 15:20