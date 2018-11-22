Футболистку отстранили от матчей за сборную из-за отказа подписывать контракт

Капитан женской сборной Афганистана по футболу Шабнам Мобарез говорит, что ее отстранили от национальной команды.

Футболистка отказалась подписывать контракт со сборной, что, скорее всего, и стало причиной исключения из команды.

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Шабнам Мобарез обратилась к болельщикам в социальных сетях.

Be proud of who you are and always stand for what’s right️ pic.twitter.com/CaRMnOAFrS — Shabnam Mobarez (@shabnammobarez) 19 листопада 2018 р.

К сожалению, недавно меня попросили подписать контракт со сборной. Соглашение подвергает риску возможность искать спонсоров вне федерацией футбола Афганистана. Договор не содержит компенсацию за выступление за сборную, запрещает искать другие промоакции и исключает любые виды посредничества вплоть до дисциплинарных взысканий,

– заявила игрок.

"Я отказалась от подписания контракта, на что мне в ультимативной форме запретили выступать за национальную команду, в том числе, на чемпионате Центральной Азии. Соглашение забирает у меня право как у человека и женщины играть за сборную своей страны. Надеюсь на какие-то изменения, которые дадут мне и другим девушкам попасть в команду", - написала Мобарез в Twitter.

Футболистка также выложила в Facebook скрин контракта, который она отказалась подписывать.

В то же время журналист BBC Sport Ричард Конвей в Twitter привел ответ международной футбольной организации. По его словам, ФИФА знает обстоятельства этого дела и свяжется с руководством Афганской федерации футбола для выяснения всех деталей.