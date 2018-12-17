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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Футболисты "Динамо" сыграют с "Ювентусом"

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      "Динамо" U-19 сыграет с туринским "Ювентусом"
      "Динамо" U-19 сыграет с туринским "Ювентусом" / Footboom.com

      Киевское "Динамо" U-19 сыграет с туринским "Ювентусом" в стыковых матчах Юношеской Лиги УЕФА.

      Это стало известно после жеребьевки, которая состоялась в Ньоне (Швейцария). Киевляне, как представители пути чемпионов, получили в соперники команду, которая финишировала второй на групповой стадии пути Лиги чемпионов.

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      Единственный матч противостояния состоится 19 или 20 февраля. "Динамо" проведет этот раунд на своем поле.

      Отметим, что "Ювентус" принимал участие в групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА, где вместе с ним в группе были английский "Манчестер Юнайтед", испанская "Валенсия" и швейцарский "Янг Бойз". Туринский клуб набрал 10 очков и занял второе место, пропустив вперед англичан.

      Напомним, что на предыдущем этапе киевляне прошли бельгийский "Андерлехт".

      Что такое Юношеская лига УЕФА?Это футбольное соревнование для юношеских команд 32 клубов, участвующих в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и 32 клубов-чемпионов национальных первенств среди юношей. Турнир создан по образцу южноамериканского Кубка Либертадорес U-20 и проходит на постоянной основе с сезона 2013/2014 годов. Киевский клуб принимает участие в юношеской Лиге чемпионов через путь национальных чемпионов, где 32 победители национальных чемпионатов играют стыковые матчи. В сезоне 2014/2015 в финальном матче играли юноши донецкого "Шахтера", однако уступили сверстникам из португальской "Бенфики".

      Теги: Спорт Футбол Динамо Лига чемпионов УЕФА
      Источник: 24 Канал
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