Футболисты ФК "Львов-Янтарочка" приняли участие в фотосессии

Футболистки ФК "Львов-Янтарочка" завершили 2018 соревновательный год фотосессией

Как отметили в клубе, эта фотосессия призвана обратить внимание поклонников спорта №1 в Украине на красоту женского футбола и популяризировать этот вид спорта в нашем государстве.

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Фото Романа Породко