Футболисты ФК "Львов-Янтарочка" приняли участие в фотосессии
Футболистки ФК "Львов-Янтарочка" завершили 2018 соревновательный год фотосессией
Как отметили в клубе, эта фотосессия призвана обратить внимание поклонников спорта №1 в Украине на красоту женского футбола и популяризировать этот вид спорта в нашем государстве.
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Больше фото – в фотогалерее.
Фото Романа Породко
Источник: 24 Канал
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