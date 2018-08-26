Футболисты ФК "Львов" встретились с морскими пехотинцами в Мариуполе

Во время визита в Мариуполь на матч 6-го тура УПЛ против местной команды, футболисты ФК "Львов" встретились с морскими пехотинцами, которые несут службу в зоне боевых действий на Востоке.

Защитники Украины присоединились к игрокам в тренировочных упражнениях, а напоследок получили от "сине-золотых львов" памятные подарки – футбольную атрибутику львовского клуба, рассказали в клубе.

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Футболисты ФК "Львов" во время встречи с морскими пехотинцами

"Львов – украинский город, который особенно переживает за судьбу наших военнослужащих. Приехав в Мариуполь, мы не могли не встретиться с этими ребятами, а в этом случае – с морскими пехотинцами. Мы благодарны им за то, что мы можем заниматься любимым делом, чтобы в нашем регионе было мирное небо. Ребята рискуют своей жизнью, к сожалению, многие из них погибают ради целостности и независимости нашего государства... Это очень волнующая встреча для меня и для команды. Мы просто не имели права не встретиться и не сказать им большое спасибо", – отметил во время встречи с военнослужащими главный тренер команды Юрий Бакалов.

Морские пехотинцы получили подарки от клуба

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