Футболисты и фанаты "Кардиффа" почтили память пропавшего Эмилиано Сала: фото и видео
Игроки и болельщики футбольного клуба "Кардифф" во время матча чемпионата Англии почтили память пропавшего футболиста Эмилиано Сала. Это был первый домашний матч клуба с момента исчезновения футболиста
Еще перед матчем фанаты "Кардиффа" выложили немало цветов и клубных шарфов возле стадиона. Они пришли на игру в футболках с надписью Forever a bluebird (Навсегда синяя птица), таким образом отметив, что Эмилиано Сала навсегда останется футболистом "Кардиффа" (bluebird – прозвище "Кардиффа" в Англии).
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В то время сами футболисты вышли на разминку в футболках с фотографией Сала.
Перед матчем капитаны обеих команд – "Кардиффа" и "Борнмута" положили в центре поля букеты из желтых нарциссов. Изображение этого цветка (символ французского "Нанта", за который и выступал Сала) также был на форме игроков "Кардиффа" во время матча.
Болельщики на трибунах перед началом матча, который начался с минуты молчания, выложили надпись Sala.
Сам матч закончился победой "Кардиффа" 2:0. Голы команда тоже посвятила памяти Эмилиано Сала.
"Кардифф" прервал серию из пяти поражений подряд (четыре в чемпионате и один - в кубке). Однако продолжает пребывать в зоне вылета из АПЛ.
Что случилось с Эмилиано Сала
- Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.
- Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.
- Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Относятся ли они к самолету – пока неизвестно.
- В полиции назвали условия, при которых пилот и Эмилиано Сала могли выжить.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.
- 30 января на пляже во Франции нашли части пропавшего самолета Салы.
Фото: twitter Cardiff City FC