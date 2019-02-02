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      Футболисты и фанаты "Кардиффа" почтили память пропавшего Эмилиано Сала: фото и видео

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      Игроки и фанаты "Кардиффа" почтили память Эмилиано Сала
      Игроки и фанаты "Кардиффа" почтили память Эмилиано Сала / twitter Cardiff City FC

      Игроки и болельщики футбольного клуба "Кардифф" во время матча чемпионата Англии почтили память пропавшего футболиста Эмилиано Сала. Это был первый домашний матч клуба с момента исчезновения футболиста

      Еще перед матчем фанаты "Кардиффа" выложили немало цветов и клубных шарфов возле стадиона. Они пришли на игру в футболках с надписью Forever a bluebird (Навсегда синяя птица), таким образом отметив, что Эмилиано Сала навсегда останется футболистом "Кардиффа" (bluebird – прозвище "Кардиффа" в Англии).

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      В то время сами футболисты вышли на разминку в футболках с фотографией Сала.

      Перед матчем капитаны обеих команд – "Кардиффа" и "Борнмута" положили в центре поля букеты из желтых нарциссов. Изображение этого цветка (символ французского "Нанта", за который и выступал Сала) также был на форме игроков "Кардиффа" во время матча.

      Болельщики на трибунах перед началом матча, который начался с минуты молчания, выложили надпись Sala.

      Сам матч закончился победой "Кардиффа" 2:0. Голы команда тоже посвятила памяти Эмилиано Сала.

      "Кардифф" прервал серию из пяти поражений подряд (четыре в чемпионате и один - в кубке). Однако продолжает пребывать в зоне вылета из АПЛ.

      Что случилось с Эмилиано Сала

      Фото: twitter Cardiff City FC

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      Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
      Источник: 24 Канал
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