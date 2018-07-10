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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Футболисты и персонал "Карпат" два месяца не получают зарплату

22 Читати новину українською
ФК "Карпаты" не получают зарплату
ФК "Карпаты" не получают зарплату

Футболисты и персонал "Карпат" не получают заработную плату уже в течение двух месяцев.

По информации Tribuna.com, в клубе существует задолженность за апрель и май 2018 года.

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В течение этого периода команда провела семь матчей в Премьер-лиге, из которых четыре выиграла и в двух сыграла вничью, в результате чего сохранила прописку в элитном дивизионе.

Отметим, недавно "Карпаты" выкупили контракт Хорхе Карраскаля у "Севильи".

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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