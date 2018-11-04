Футболисты "Лестера" прибыли в Таиланд на похороны погибшего владельца клуба

Футболисты английского "Лестер Сити" прибыли в Бангкок, чтобы попрощаться с владельцем команды – Вишаем Шривадданапрабхою.

Игроки "лисиц" в составе 18 человек вместе с руководителем Клодом Пюэлем присутствовали на похоронах тайского миллиардера, погибшего в ночь на 28 октября.

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Напомним, что тайский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета. Это произошло сразу после футбольного матча возле стадиона "Кинг Пауэр Стэдиум", в городе Лестер, Англия.

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