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      Футболисты "Лестера" прибыли в Таиланд на похороны погибшего владельца клуба

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      Игроки "Лестера" присутствовали на похоронах владельца клуба
      Игроки "Лестера" присутствовали на похоронах владельца клуба

      Футболисты английского "Лестер Сити" прибыли в Бангкок, чтобы попрощаться с владельцем команды – Вишаем Шривадданапрабхою.

      Игроки "лисиц" в составе 18 человек вместе с руководителем Клодом Пюэлем присутствовали на похоронах тайского миллиардера, погибшего в ночь на 28 октября.

      Читайте также: Появилось видео падения вертолета президента "Лестера"

      Напомним, что тайский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Лестер" Вишай Шривадданапрабха погиб в результате падения вертолета. Это произошло сразу после футбольного матча возле стадиона "Кинг Пауэр Стэдиум", в городе Лестер, Англия.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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