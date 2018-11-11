Футболисты ровненского "Вереса" добирались на матч в Тернополь в автобусе фанатов: видео
В субботу, 10 ноября, ровненский "Верес" сыграл матч против тернопольской "Нивы" на выезде. На игру команде пришлось добираться в автобусе фанатов.
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Как сообщили в клубе, автобус команды сломался в дороге в Кременце. Но за ним ехал автобус с болельщиками, поэтому они и подобрали футболистов.
"Верес" успел на матч в Тернополь и минимально обыграл "Ниву".
Источник: 24 Канал
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