Футболисты сборной Украины исполнили щедривку: видео

Игроки национальной сборной Украины по футболу исполнили щедривку "Щедрик, щедрик, щедривочка".

В целом на видео щедруют Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Руслан Малиновский и Николай Матвиенко.

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Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.