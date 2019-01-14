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      Футболисты сборной Украины исполнили щедривку: видео

      9 Читати новину українською
      Сборная Украины по футболу
      Сборная Украины по футболу / ФФУ

      Игроки национальной сборной Украины по футболу исполнили щедривку "Щедрик, щедрик, щедривочка".

      В целом на видео щедруют Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Руслан Малиновский и Николай Матвиенко.

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      Щедрик, щедрик, щедрівочка,
      Прилетіла ластівочка,
      Стала собі щебетати,
      Господаря викликати:
      – Вийди, вийди, господарю,
      Подивися на кошару,
      Там овечки покотились,
      А ягнички народились.
      В тебе товар весь хороший,
      Будеш мати мірку грошей.
      Хоч не гроші, то полова,
      В тебе жінка чорноброва.
      Щедрик, щедрик, щедрівочка,
      Прилетіла ластівочка.

       

      Теги: Рождество Новогодние праздники Сборная Украины по футболу Спорт
      Источник: 24 Канал
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