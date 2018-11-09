Футболисты зачитали стихи ко дню украинской письменности и языка: видео
9 ноября отмечается день украинской письменности и языка. До этого праздника футболисты клубов УПЛ провели акцию # ЧИТАЙРІДНОЮ, где продекламировали на камеру отрывки из стихов украинских поэтов и поэтесс.
Участие приняли представители трех украинских клубов – донецкого "Олимпика", черниговской "Десны" и киевского "Арсенала".
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Игроки "Олимпика" читают стихотворение Лины Костенко.
Игроки "Десны" решили использовать отрывок из "Зачарованной Десны" Александра Довженко.
"Канониры" же использовали стихотворение Максима Рыльского "Мова".
Источник: 24 Канал
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