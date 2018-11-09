Футболисты зачитали стихи ко дню украинской письменности и языка: видео

Тренры "Олимпика" Руслан Ротань и Святослав Шевчук во время исполнения гимна Украины / ФК "Олимпик"

9 ноября отмечается день украинской письменности и языка. До этого праздника футболисты клубов УПЛ провели акцию # ЧИТАЙРІДНОЮ, где продекламировали на камеру отрывки из стихов украинских поэтов и поэтесс.