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      Футбольная сборная Украины собралась в Киеве перед матчем Лиги наций: фото

      36 Читати новину українською
      Сборная Украины по футболу
      Сборная Украины по футболу / ФФУ

      Национальная сборная в Украине по футболу начала подготовку к матчам против Словакии в Лиге наций и товарищеского поединка против Турции.

      Первыми в расположение команды прибыли наши испанские легионеры – голкипер Андрей Лунин и защитник Василий Кравец, которые приехали еще 11 ноября, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

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      Также в отель, где базируется национальная команда, уже прибыли дебютанты Сергей Болбат, Виталий Миколенко, Марьян Швед и Андрей Борячук.


      Сборная Украины по футболу начала сбор в Киеве

      Со вторника, 13 ноября, команда начнет тренировки, в том числе проведет открытую для болельщиков тренировку.

      Напомним, что сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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