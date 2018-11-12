Футбольная сборная Украины собралась в Киеве перед матчем Лиги наций: фото

Национальная сборная в Украине по футболу начала подготовку к матчам против Словакии в Лиге наций и товарищеского поединка против Турции.

Первыми в расположение команды прибыли наши испанские легионеры – голкипер Андрей Лунин и защитник Василий Кравец, которые приехали еще 11 ноября, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

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Также в отель, где базируется национальная команда, уже прибыли дебютанты Сергей Болбат, Виталий Миколенко, Марьян Швед и Андрей Борячук.



Сборная Украины по футболу начала сбор в Киеве

Со вторника, 13 ноября, команда начнет тренировки, в том числе проведет открытую для болельщиков тренировку.

Напомним, что сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.

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