Футбольные фанаты воюют на Донбассе: сколько среди них погибло и есть ли ультрасы на стороне РФ

Украинские футбольные фанаты, которые до того воевали перед матчами любимых команд на стадионах, объявили о перемирии и пошли на Донбасс защищать Украину от российских оккупантов.

Об этом рассказал ультрас, экс-боец "Азова" Алексей Рубцов в видеоблоге "Хроники необъявленной войны". Он отметил, что ультрасы известных команд объявили о перемирии, чтобы пойти на Донбасс.

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"Насколько я знаю, инициатива была от фанатской группировки "Динамо" (Киев), остальные болельщики ее поддержали. Когда наши ребята находились на улице Банковой или Грушевского, то именно тогда произошли первые события. Перед нами стояли стена "нацгвардейцев", слева могли быть фанаты "ЦСК" (Киев) – наши соперники на футбольном поле, а справа – болельщики киевского "Арсенала", которые были нашими идеологическими противниками", – ответил Рубцов.

По словам ультраса, все понимали, что перед лицом общего врага необходимо объединиться, или, как минимум, прекратить вражду между собой.

Воюют ли российские ультрасы с другой стороны?

Алексей уверен и слышал от других, что участие на стороне России принимают представители российских фанатских движений.

Некоторая часть футбольных болельщиков луганской "Зари" или донецкого "Шахтера" переехала в Россию. Но у меня нет информации, воюют ли они на фронте с российской стороны. Хотя украинские официальные фирмы этих команд воюют на стороне Украины и не скрывают этой позиции,

– заявил Рубцов.

Сколько ультрасов погибли?

Экс-боец "Азова" отметил, что среди погибших ребят-ультрасов, по последним подсчетам, есть 34 человека. "Недавно на одном из футбольных матчей вывешивали баннеры, где указывали имена и фамилии ребят, которые погибли на войне. Не знаю, как это происходит у других фанатов, а на матчах "Динамо" принято выкрикивать имена погибших бойцов в конце футбольного матча и памяти", – подчеркнул он.

Алексей рассказал, что кроме того, ультрасы помогают семьям погибших, общаются с ними. Так, в честь убитого парня "Амброса" они помогли открыть спортивный зал в Черкассах.

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