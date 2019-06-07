17:18
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Футбольные фанаты воюют на Донбассе: сколько среди них погибло и есть ли ультрасы на стороне РФ

      43 Читати новину українською
      Футбольные фанаты воюют на Донбассе
      Футбольные фанаты воюют на Донбассе / 1927.kiev.ua

      Украинские футбольные фанаты, которые до того воевали перед матчами любимых команд на стадионах, объявили о перемирии и пошли на Донбасс защищать Украину от российских оккупантов.

      Об этом рассказал ультрас, экс-боец "Азова" Алексей Рубцов в видеоблоге "Хроники необъявленной войны". Он отметил, что ультрасы известных команд объявили о перемирии, чтобы пойти на Донбасс.

      Читайте также: Время было потеряно, ведь не сразу дали возможность стрелять в ответ, – пресс-офицер полка "Азов"

      "Насколько я знаю, инициатива была от фанатской группировки "Динамо" (Киев), остальные болельщики ее поддержали. Когда наши ребята находились на улице Банковой или Грушевского, то именно тогда произошли первые события. Перед нами стояли стена "нацгвардейцев", слева могли быть фанаты "ЦСК" (Киев) – наши соперники на футбольном поле, а справа – болельщики киевского "Арсенала", которые были нашими идеологическими противниками", – ответил Рубцов.

      По словам ультраса, все понимали, что перед лицом общего врага необходимо объединиться, или, как минимум, прекратить вражду между собой.

      Воюют ли российские ультрасы с другой стороны?

      Алексей уверен и слышал от других, что участие на стороне России принимают представители российских фанатских движений.

      Некоторая часть футбольных болельщиков луганской "Зари" или донецкого "Шахтера" переехала в Россию. Но у меня нет информации, воюют ли они на фронте с российской стороны. Хотя украинские официальные фирмы этих команд воюют на стороне Украины и не скрывают этой позиции,
      – заявил Рубцов.

      Сколько ультрасов погибли?

      Экс-боец "Азова" отметил, что среди погибших ребят-ультрасов, по последним подсчетам, есть 34 человека. "Недавно на одном из футбольных матчей вывешивали баннеры, где указывали имена и фамилии ребят, которые погибли на войне. Не знаю, как это происходит у других фанатов, а на матчах "Динамо" принято выкрикивать имена погибших бойцов в конце футбольного матча и памяти", – подчеркнул он.

      Алексей рассказал, что кроме того, ультрасы помогают семьям погибших, общаются с ними. Так, в честь убитого парня "Амброса" они помогли открыть спортивный зал в Черкассах.

      Видео полного выпуска видеоблога "Хроники необъявленной войны" с Виталием Дейнегой за 7 июня 2019

       

      blog_ava
      Звезду "Украина имеет талант" Аллу Клишту жестоко убили за рубежом
      сегодня
      2438
      Теги: Новости Спорта Новости Украины Новости России Украина – Россия Футбол Война на Донбассе Видеоблоги Жертвы Динамо Ультрас
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      сегодня , 17:01 Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist
      Світові Медіа 168
      Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
      ОПРОС
      сегодня , 13:14 Кто победит в матче Украина – Сербия: опрос
      114
      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      сегодня , 16:30 "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      Віталій Дейнега 29
      Тереза Мэй ушла в отставку: означает ли это отмену Brexit?
      сегодня , 15:52 Тереза Мэй ушла в отставку: означает ли это отмену Brexit?
      Світлана Попова 673
      Тест: склонны ли вы к повышению давления?
      сегодня , 15:30 Тест: склонны ли вы к повышению давления?
      140
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук