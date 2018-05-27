Футбольные фаны спели "Happy birthday" украинской столице: видео

На День Киева, а ему 27 мая исполнилось 1536 – на улицах чисто. Ко Дню города в центре устроили концерт. А болельщики, которые еще не вернулись домой, превратили его в продолжение футбольного праздника.

В центре города киевлян и гостей приветствуют классической и этномузыкой. Людей на Крещатике довольно много. Подпевают, танцуют, наслаждаются праздником.

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Но не все, кто отмечает День города знают сколько ему лет. "Ну 112, ой 1512 – 1536, может", – примерно так звучали ответы. Однако, и о о футбольном празднике в тематической фан-зоне не забывают. Его здесь даже больше. На благоустроенном поле продолжают соревноваться детские команды. Не отстают и любители.



В центре достаточно и фанов "Реала" и "Ливерпуля". И если в день финала британцы фанатели в десять раз громче конкурентов, то 27 мая – все наоборот. Однако, впечатление от столицы положительные у всех.

В Киеве мне нравится все, люди очень приветливые, город замечательный. Нам нравится Киев, очень красиво здесь! Мы любим эту страну! И котлету по-киевски! А еще пиво, девушек, погоду, музыку, культуру, ваше гостеприимство. Нам все нравится!,

– рассказали футбольные фаны и спели "Happy birthday" украинской столице.