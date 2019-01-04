Топ-трансферы европейских клубов 2019

Зимнее межсезонье 2019 года не обошлось без неожиданностей на трансферном рынке. Обычно в этот период команды пытаются избавиться от тех игроков, которые не подошли, а также найти усиления. И в это трансферное окно произошло и немало громких переходов.

Декабрь 2018 года

Айнтрахт

Начать стоит с тех европейских клубов, которые интересны украинским болельщикам футбола. Ведь будут играть против наших команд в еврокубках. Первым начал усиливать состав немецкий "Айнтрахт", который сыграет против донецкого "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы. Первым новичком команды стал полузащитник Себастьян Роде. Игрок перешел из дортмундской "Боруссии" на правах аренды до конца сезона и сможет сыграть против "горняков".

Sebastian Rode will join Eintracht Frankfurt on loan until June 30th, 2019.



We wish him the best of luck! pic.twitter.com/WAkGWAdiMu — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 27 грудня 2018 р.

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Роде уже защищал цвета "Айнтрахта" в 2010-14 годах, отыграв 108 матчей и забив 5 голов. В текущем сезоне 28-летний игрок потерял место в составе Боруссии – он не провел ни одного официального матча.

Вместе с тем "Айнтрахт" отпустил в аренду другого полузащитника - Николай Мюллер до конца сезона будет выступать за "Ганновер".

Барселона

В декабре усилилась и испанская "Барселона". "Сине-гранатовые" арендовали защитника "Валенсии" Джейсона Мурильо. Стоит отметить, что "Барселона" была вынуждена искать усиления из-за травмы двух других центральных защитников - Самуэля Умтити и Томаса Вермалена.

Стоит отметить, что подпись под контрактом игрока с "Барселоной" поставила дочь футболиста.

Леганес

№ украинском вратаря Андрея Лунина стало на одного конкурента меньше. Испанский "Леганес" отпустил голкипера Йона Серантеса. Клуб и игрок расторгли соглашение. Новым местом работы футболиста станет японский клуб "Ависпа Фукуока".

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Зато увеличилось конкурентов у другого украинского - Андрея Ярмоленко. Его "Вест Хэм" подписал известного француза Самира Насри. 31-летний хавбек тренировался с лондонской командой с ноября и после удачного просмотрового периода заключил с "молотобойцами" контракт до конца сезона.

1 января 2019 года

Фиорентина

Испанская "Севилья" и итальянская "Фиорентина" согласовали аренду 27-летнего колумбийского нападающего Луиса Муриеля до конца сезона. На игрока претендовал еще один итальянский клуб - "Милан". В сезоне 2018/19 Луис Муриель провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. В итальянском первенстве он раньше играл за "Удинезе", "Лечче" и "Сампдории".

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2 января

Челси

Самый громкий трансфер тоже пришел из Германии. Пока самым дорогим игроком межсезонья стал американский полузащитник Кристиан Пулишич. Английский "Челси" согласился заплатить за него дортмундской "Боруссии" 64 миллиона евро. Но до конца сезона футболист и в дальнейшем будет выступать за "шмелей", а к новой команде присоединится уже летом.

Borussia Dortmund has agreed with @ChelseaFC on the transfer of Christian Pulisic for a fee of €64 million



Pulisic will remain at BVB on loan until the end of the season. pic.twitter.com/jAur5xWwuQ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 2 січня 2019 р.

Стоит отметить, что "Боруссия" согласилась продать игрока, ведь Пулишич не хотел подписывать с командой новый контракт.

Олимпиакос

Вспомнили о сопернике "Шахтера", можно перейти и к сопернику "Динамо" в Лиге Европы. Греческий "Олимпиакос" тоже не сидит, сложа руки. И уже успел усилиться сразу двумя игроками. Один из них - нападающий Франко Солдано. Самое интересное, что на этого аргентинского нападающего летом претендовало именно киевское "Динамо". Но в последний момент Александр Хацкевич отказался от его подписания. Теперь форвард сможет сыграть против "Динамо" в Лиге Европы.

Еще один игрок - Йоргис Масурас, который уже вызывался в сборную Греции.

3 января

Леганес

Испанский клуб настроен и дальше бороться за место в Ли-Лиге. Для этого даже арендовали у английского "Мидлсбро" нападающего Мартина Бреутвейта. Аренда до конца сезона.

Монако

Пока в "Шальке" полагают, что в дальнейшем делать с eкраинwtv Евгением Коноплянкой, клуб покинул другой игрок. Бразильский защитник Налдо перебрался в "Монако". О деталях контракта не сообщается.

4 января

Болонья

Сразу дуплетом решила выстрелить итальянский "Болонья". И арендовала двух игроков у испанского "Вилльяреала" - полузащитника Роберто Сориано и вингера Николу Сансоне.

Борнут

Таким же дуплетом выстрелил и английский "Бонмут". Клуб взял сразу двух игроков у "Ливерпуля". В первом случае они купили форварда Доминика Соланке. За игрока заплатили 21 миллион евро.

Еще одним футболистом, который присоединился к клубу, стал защитник Даниэль Кляйн. Однако его только арендовали.