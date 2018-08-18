Футбольный клуб "Верес" отправил игроков в церковь перед матчем: фото и видео

Не слишком удачные выступления ровенского "Вереса" во Второй лиге (команда после четырех сыгранных матчей только один раз сыграла вничью и трижды проиграла), заставила руководство клуба отправить игроков в церковь.

Перед матчем с "Калушем" на выезде в субботу, 18 августа, футболисты "получили благословение в Свято-Покровском соборе".

Игроки "Вереса" в церкви

Стоит добавить, что среди футболистов были и Антон Котляр, Виктор Барабаш и Дмитрий Заикин. Эти трое игроков подозреваются в избиении таксиста, и клуб даже разорвал с ними контракты. Но впоследствии вернул их в команду.

Видео благословение игроков "Вереса"

Священник благословляет игроков "Вереса"

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