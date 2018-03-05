Футбольный матч в Нидерландах завершился грандиозной дракой: видео
Матч 27-го тура второй лиги чемпионата Нидерландов по футболу между командами Go Ahead Eagles и De Graafschap завершился побоищем между разочарованными болельщиками и футболистами.
Об этом пишет Sport.ua.
Клуб De Graafschap завоевал выездную победу со счетом 4: 0. Обрадовавшись результатам матча, футболисты хотели отпраздновать победу со своими фанами. Но помешали болельщики Go Ahead Eagles, разъяренные поражением хозяев.
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Фанаты Go Ahead Eagles выбежали на поле и стали атаковать членов команды De Graafschap. В конце концов, в драке приняли участие все – фанаты, футболисты и стюарды.
После инцидента нескольких правонарушителей задержали.
Смотрите фрагмент видео драки после матча Go Ahead Eagles и De Graafschap